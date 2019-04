Toni Cantó nega haver defraudat impostos tributant a través d'una societat

El candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha negat aquest dijous haver cobrat treballs com a actor a través de societats mercantils amb l'objectiu de reduir la quantitat d'impostos que hauria d'haver abonat i ha assegurat que "mai" ha rebut "el més mínim retret per part d'Hisenda".

A Cantó li han preguntat sobre una informació que publica avui eldiario.es, on s'explica que, entre 2002 i 2004, el candidat i actor va cobrar a través d'una societat per estalviar-se impostos. Segons aquesta notícia, la societat va pagar un 30% d'impostos, quan si hagués tributat a través de l'IRPF en concepte de rendiments del treball hauria pagat el 45%. S'hauria estalviat, així, uns 15.000 euros.

"Jo he tingut durant tota la meva carrera una empresa perquè he contractat treballadors, he produït funcions de teatre, he escrit espectacles, he fet classes de teatre i multitud d'activitats per a les quals necessitava aquesta eina [la societat]", s'ha defensat el candidat de Cs.

El dirigent conservador ha afegit que "mai" ha tingut "cap regularització, ni tan sols una multa d'Hisenda", i que "tot" el que ha fet al llarg de la seva vida "ha sigut perfectament legal". Quan li han preguntat pel fet que aquesta empresa no va abonar càrregues socials –al no tenir treballadors contractats–, Cantó ha insistit: "Repeteixo, no he tingut mai cap multa, cap regularització d'Hisenda". "He tingut una empresa perquè necessitava contractar treballadors i realitzar gran part de les meves activitats i no he rebut mai el més mínim retret d'Hisenda, mai, en la meva vida", ha insistit.