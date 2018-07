Treballadors de la Diputació de València denuncien "assetjament i amenaces de comiat" per part de Rodríguez

Treballadors de Divalterra, l'empresa pública dependent de la Diputació de València anteriorment denominada Imelsa, van presentar el 28 de febrer una denúncia davant de la fiscalia en la qual van acusar el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i els seus col·laboradors de dur a terme una campanya "d'assetjament organitzat" acompanyada "d'ordres d'acomiadament, insults, falsedats, vexacions públiques, atemptats a l'honor i a la ideologia i amenaces contínues" per haver advertit "d'irregularitats" en l'ús de fons públics.

Aquesta denúncia, segons ha informat aquest dilluns la Cadena SER, seria l'origen de l'operació Alqueria, la causa que investiga presumptes irregularitats en la contractació de personal directiu de Divalterra, que la setmana passada va propiciar la detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez; el seu cap de gabinet, Ricardo Gallego; l'assessor Manuel Reguart; l'assessor jurídic Jorge Cuerda i els cogerents de Divalterra, Xavier Simó i Agustina Brines. Tots ells estan imputats al jutjat número 9 de València per prevaricació i malversació de cabals públics.

12 informes contraris a les contractacions

L'objectiu de les amenaces serien els empleats públics que, basant-se en una auditoria interna i en dotze informes, alertaven que aquestes contractacions "a dit" incomplien la llei, contravenien els principis d'austeritat, eficiència i transparència i suposaven una malversació de cabals públics superior als 2 milions d'euros.

Segons SER, la denúncia dels treballadors de Divalterra, de 22 pàgines i 57 punts, descriu com des de novembre de 2016 Jorge Rodríguez, auxiliat pel seu assessor jurídic, Jorge Cuerda, i el seu cap de gabinet, Ricardo Gallego, duien a terme una "campanya d'assetjament organitzat" acompanyada "d'ordres d'acomiadament, insults, falsedats, vexacions públiques, atemptats a l'honor i a la ideologia, i amenaces contínues". Segons els denunciants, aquesta campanya es produeix per l'intent de Rodríguez i el seu equip de "legalitzar" set contractacions com a càrrecs d'alta direcció, repartides entre quatre llocs per al PSPV i tres per a Compromís.

Amenaces d'acomiadaments

Segons la denúncia, el primer enfrontament amb Jorge Rodríguez es va produir en la reunió del consell d'administració de Divalterra del 15 de novembre del 2016, després que diversos treballadors advertissin d'"actuacions irregulars en l'ús de fons públics" per part de l'exgerent Víctor Sahuquillo. En aquell moment, d'acord amb la mateixa informació, Ricardo Gallego va amenaçar amb acomiadar "el pallasso i fill de puta de l'auditor i tots els altres directors" que van evidenciar les irregularitats en forma de contractes fraccionats.

"Els insults i crits es repeteixen i sempre tenen lloc en presència del president Rodríguez", segons la denúncia, a qui s'atribueix l'afirmació que anava a "acomiadar a tothom". En el cas de l'assessor jurídic Jorge Cuerda, d'acord amb aquesta informació, per decret del president va passar a assistir al consell en tots els assumptes relacionats amb les empreses dependents de la Diputació i en menys d'un mes va sol·licitar acomiadaments fins en sis ocasions, va ordenar l'elaboració "d'informes falsos" per legalitzar les contractacions i "amenaçar" i "fustigar" de manera "continuada" els treballadors. La denúncia també detalla com l'equip del president, al costat del gerent Xavier Simó, va pressionar els empleats per intentar col·locar dos militants del PSPV com a càrrecs d'alta direcció.

Rodríguez nega les acusacions

Consultat per la Cadena SER, Rodríguez va negar les presumptes coaccions i irregularitats denunciades pels treballadors o haver incorregut en irregularitats de tipus penal. Així mateix, el seu entorn ha negat tant aquestes irregularitats com els acomiadaments.