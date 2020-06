Intersindical Valenciana convoca una protesta contra la sentència del TS que limita l'ús del català

Intersindical Valenciana ha convocat una concentració per al pròxim dilluns 22 de juny a les 11 h a les portes del Tribunal de Justícia del País Valencià per manifestar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el decret d'usos lingüístics que establia que les comunicacions entre les comunitats autònomes "pertanyents al mateix àmbit lingüístic" es redactarien en català i també en castellà només si se sol·licita. La resolució judicial argumenta que es tracta d’una competència de l'Estat i que també cal fer la traducció al castellà.

Per al sindicat, cal una mobilització del poble valencià a favor de la plena igualtat lingüística que es concreti en mesures legals que garanteixin que aquesta sigui una realitat. És per això que la concentració de dilluns tindrà continuïtat en els pròxims mesos amb noves mobilitzacions que denunciïn "els atacs al valencià", posin en valor el seu ús social i avancin cap a "una veritable normalització lingüística".

Intersindical Valenciana, l'única organització que ha defensat al costat de la Generalitat Valenciana el decret d'usos lingüístics, reunirà aquesta setmana el seu servei jurídic per estudiar les actuacions legals contra la sentència del TS. Una resolució que el sindicat defensa que "contradiu la jurisprudència del mateix Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional" i que és "un atac als drets de les valencianes i els valencians i a l'autogovern".

Una Declaració de València

Per la seva banda, Escola Valenciana ha demanat una nova Declaració de València, homòloga a la Declaració de Palma de febrer del 2017, que renovi els compromisos de col·laboració adquirits en matèria de llengua i cultura. Aquesta nova declaració, en la qual Escola Valenciana confia que participin, "com a mínim, les direccions generals de Política Lingüística dels tres governs", també hauria de servir per fer avaluació i seguiment de la del 2017.

Escola Valenciana ha destacat que, "tot i ser l'estat espanyol un dels signants de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, aquesta sentència del Suprem contravé un dels principis de la Carta, concretament atempta contra el manteniment i desenvolupament de les relacions entre territoris amb llengua compartida".

Modificació de l’Estatut

En la mateixa línia, des de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià han demanat que els tres governs desobeeixin la sentència, busquin respostes conjuntes i coordinades i, en el cas valencià, es modifiqui l'Estatut perquè expliciti i doni cobertura legal al nom i a la unitat de la llengua catalana.