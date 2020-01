Trini Arnau, l'única dona que opta a dirigir À Punt

La periodista Trini Arnau és, a hores d'ara, l'única dona que opta a dirigir À Punt. La candidatura de la castellonenca, avançada pel diari Valencia Plaza, se suma a la dels nou aspirants coneguts fins ara. Entre els aspirants no hi ha l'actual gestora de la cadena, Empar Marco, que manté el silenci sobre la seva decisió. Tot indica que aquest silenci respon a la determinació de no concórrer al procés de selecció i, alhora, respectar el caràcter confidencial de la convocatòria, un anonimat que pretén evitar perjudicar la situació professional dels aspirants que no siguin escollits.

Arnau, que va enviar la seva candidatura per correu, ha desenvolupat la seva trajectòria en productores amb seu a Madrid, on ha dirigit programes com Hermano mayor i Reforma sorpresa. A més d'Arnau, també aspiren a dirigir la radiotelevisió valenciana l'excorresponsal de TV3 i exdirector d'informatius de Canal 9 Juli Esteve; el guionista i editor Pau Vergara; el director del diari El Periódico de Aquí Pere Valenciano; el publicista Pepe Crespo; els productors Paco García Donet i Paco Picó, i els periodistes Artur Balaguer, Germà Arroyo i Alfred Costa, tots tres vinculats a Canal 9. Entre tots els aspirants, una comissió del consell rector de la cadena haurà de triar aquest divendres tres finalistes perquè detallin el seu projecte i siguin entrevistats.