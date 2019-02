La UCO xifra en 10,5 milions d'euros els presumptes suborns aconseguits per Eduardo Zaplana

La unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha xifrat en 10,5 milions d'euros els suborns presumptament aconseguits pels investigats en l'operació Erial, la causa en què s'investiga la xarxa corrupta que, segons la magistrada que instrueix el cas, dirigia l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. Entre les troballes de la UCO destacarien els suposats pagaments del grup Sedesa, vinculat a la família de l'ex director general de la Policia i exvicepresident valencià Juan Cotino, en compensació pels 86,5 milions d'euros que hauria tingut gràcies a la venda d'actius de les ITV i el Pla Eòlic Valencià, prèviament adjudicades a la firma pel govern valencià presidit per Zaplana.

Així consta en un informe datat el 16 de maig del 2018 que posseeix el jutjat d'instrucció número 8 de València, i que ha aixecat parcialment el secret del sumari, amb excepció de la part relativa als comptes que atribueix a l'estranger a Zaplana i als seus dos presumptes testaferros: Joaquín Barceló, exdirectiu de Terra Mítica i exdirector de formació de l'Agència Valenciana de Turisme, i Francisco Grau, exsecretari del consell d'administració de la CAM.

Fons amagats a Luxemburg

En l'informe de la UCO i del fiscal d'Anticorrupció, es detalla que part dels "suborns" per les adjudicacions suposadament "arreglades" del Pla Eòlic Valencià i de les ITV a l'empresa Sedesa haurien anat a parar a dues societats de Luxemburg dedicades a la compravenda de participacions de societats espanyoles. En concret, 6,4 milions d'euros haurien anat a Imision Internacional, una 'offshore' administrada per Beatriz García Paesa, neboda de Francisco Paesa, l'espia que va ajudar a fugir l'ex director general de la Guàrdia Civil Luis Roldán, i 2,18 a Fenix Investments, empresa propietat de Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana i que va ser president de la taula de contractació de l'adjudicació de les ITV. Una altra part és el pagament de serveis suposadament prestatsentre el 2003 i el 2011 per un import de 1,3 milions d'euros a la societat dobles Figures Consultors i 580.000 euros a Imarol SL.

Retorn de 2,9 milions

Els investigadors han constatat que part d'aquests diners han retornat a Espanya de manera "oculta" amb la creació d'un entramat societari a través de les societats Costanera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrals i Torns Sylvatica. Gràcies a la creació d'aquesta xarxa, i abans de la detenció de Zaplana, la UCO hauria acreditat el retorn de 2,9 milions dels 6,4 milions traslladats a Imision Internacional, i 3,5 haurien quedat pendents.

'Modus operandi'

Per justificar la sortida de fons amb destinació a una societat "amb cert perfil 'offshore'", la xarxa venia primer participacions d'una mercantil establerta a València, Inversions Imison, vinculada igualment a Sedesa i la família Cotino. "Resulta que es compren les mateixes participacions que quatre anys abans havia venut la mateixa Sedesa a Imison Internacional, però abonant-se per aquestes participacions una quantia extraordinària", destaca l'informe. En total, els investigadors assenyalen que entre els anys 2005 i 2006 el grup Sedesa va transferir 6,4 milions a la societat Imison Internacional.

En relació a la resta dels diners expatriats a Luxemburg i que acumulava la societat Imison Internacional, darrere de la qual hi hauria l'expresident Zaplana, la UCO assegura que "no s'han detectat de moment operacions de retorn i integració en béns del territori nacional".

Fons transferits a l'Uruguai

La investigació també destaca la possibilitat "que la resta de fons investigats haguessin passat a l'esfera de dues societats radicades a l'Uruguai: Disfey SA i Misnely SA, constituïdes el novembre del 2009 i que declaraven posseir un percentatge paritari de l'espanyola Medlevante, l'administrador únic de la qual era l'ex alt càrrec de Zaplana i presumpte testaferro Joaquín Barceló, que al seu torn fins llavors havia declarat posseir la luxemburguesa Imison Internacional.