La UE autoritza l'activitat econòmica als estudis de la Ciutat de la Llum d'Alacant

La comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, ha acceptat la sol·licitud de la Generalitat Valenciana perquè l'administració autonòmica pugui realitzar activitats econòmiques a través d'empreses que lloguin o comprin el complex de la Ciutat de la Llum d'Alacant, tot i que ha limitat aquestes actuacions a aquelles que no siguin cinematogràfiques (a excepció de les de caire educatiu).

Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després de la reunió que ha mantingut a la seu del govern valencià a Alacant per abordar l'estat dels estudis de cinema, paralitzats per Europa l'any 2012. En la conferència de premsa posterior, Puig ha assegurat que amb aquesta decisió la Generalitat Valenciana "ha salvat" una inversió pública de 343 milions d'euros i que l'acord ha estat possible gràcies "a la credibilitat recuperada d'un Consell que ha recompost la seva relació amb la Comissió Europea". Puig ha defensat que "ara" és el moment de convertir la nova Ciutat de la Llum en un espai viu i atractiu de la ciutat d'Alacant i el País Valencià, i ha afegit que el recinte acollirà un districte digital i la seu d'À Punt a Alacant.

El president valencià ha agraït la predisposició al diàleg i a trobar una solució de les institucions europees per salvaguardar la inversió pública i ha explicat que el període de penalització de 15 anys imposat per la Unió Europa començarà a comptar a partir del 2012, l'any en què es va dictaminar la sanció a l'administració valenciana. Amb aquesta decisió es redueix en cinc anys la penalització, que caducarà el 2027.

Ajudes il·legals

Les sancions de la Unió Europea es van produir a conseqüència de la decisió de Brusel·les de declarar il·legal les ajudes públiques rebudes per a la construcció del complex cinematogràfic i ordenar la devolució a la Generalitat Valenciana de 264 milions d'euros.