La UE confirma les multes de 24 i 7 milions d'euros al València i l'Hèrcules per les ajudes de la Generalitat

El Tribunal General de la Unió Europea ha confirmat que el València CF i l’Hèrcules CF hauran d’abonar la multa de 23,4 i de 6,9 milions d’euros pels préstecs que els dos clubs van rebre amb unes condicions avantatjoses gràcies a l’aval de l’Institut Valencià de Finances (IVF) l'any 2009 i que la Comissió Europea considera que va propiciar una alteració de les condicions de mercat.

La sanció podria reproduir-se en breu amb l’Elx CF, que també té iniciat un procés sancionador pel mateix concepte, en aquest cas per 4,1 milions d’euros. Les sancions a l’Hèrcules i a l’Elx podrien posar en perill la supervivència dels dos clubs donat els escassos recursos econòmics dels que disposen ja que ambdós es troben en Segona Divisió B i amb importants deutes.

La sanció de la Comissió Europea es deriva d'unes ajudes públiques en forma d'aval, en el cas del València CF, a la Fundació del València, que va demanar un préstec de 72 milions per comprar accions del club, el 2009. El València, ja va saldar el deute amb la Generalitat Valenciana de 94 milions (els 72 milions del préstec més els interessos).

El director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha explicat que el pagament de la sanció ha de “ser efectiu i immediat”, tot i que abans d’abonar-lo, els dos clubs poden recórrer la decisió judicial. “Els clubs són víctimes de la seva mala gestió però nosaltres anem a estar al seu costat”, ha assegurat Illueca.

El director de l'IVF ha remarcat que “la decisió és injusta, sobretot en els casos que, com el València, van tornar els diners", i ha assegurat que "les butxaques dels valencians no s'han vist afectades".

Recurs del València CF

El València CF ha emés un comunicat en el que assegura que està considerant "fermament presentar una apel·lació judicial contra l'ordre i, paral·lelament, farà tot el possible per defensar aquest club de qualsevol decisió negativa en el moment en què ens preparem per a la Champions League. El València CF no permetrà que cap de les parts aprofiti la situació per intentar fer descarrilar aquest projecte".