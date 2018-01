El professorat associat manté la vaga mentre la Universitat de València apel·la a la negociació

L'Assemblea de Professorat Associat de la Universitat de València mantindrà la vaga indefinida iniciada ahir dilluns per exigir "unes condicions salarials i laborals dignes fins disposar d'una proposta acord amb les nostres reivindicacions". Així ho ha manifestat aquesta tarda el seu portaveu, Vicent Monroig, que ha assegurat que durant la segona jornada de protesta el seguiment de la vaga ha estat similar al d'ahir i ha afectat 12.000 dels 65.000 alumnes que té la institució.

L'anunci dels docents de mantenir la protesta contrasta amb la petició feta aquest migdia pel rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, qui ha sol·licitat el cessament de la vaga emparant-se en la convocatòria per a despús-demà dijous d'una taula negociadora. Les paraules de Morcillo han estat contestades per Monroig, que ha assegurat que "una vaga no es desconvoca quan s'inicia la negociació, sinó quan es produeixen els primers acords".

El portaveu del professorat associat també ha criticat que a la taula negociadora de dijous "només hi estiguin convocats els sindicats", i ha avançat que demà dimecres els representants de l'a ssemblea mantindran una reunió amb els sindicats per fixar un posicionament per a la negociació de dijous.



Esteban Morcillo ha assegurat que comparteix les reivindicacions del professorat associat, però ha defensat que les millores "no depenen únicament de la universitat, sinó de modificacions legals i de canvis pressupostaris que excedeixen les competències de la institució". Morcillo ha informat que ha enviat una carta al conseller d'Educació, Vicent Marzà, per demanar-li el seu "compromís i implicació".

El rector de la UV ha afirmat que "la Universitat de València sempre ha fet un ús ajustat a dret de la figura del professor associat", tot i reconèixer que en els darrers anys "s'ha efectuat en totes les universitats públiques espanyoles un abús d'aquesta figura". Morcillo ha responsabilitzat d'aquest situació a "la legislació actual i a la taxa de reposició, que ha incrementat la precarietat en el docents". En aquest sentit, el rector s'ha mostrat favorable a introduir noves figures de contractació del personal no permanent, com ara "el professorat de substitució que ja existeix en alguna comunitat autònoma".

Des de l'assemblea de docents han assegurat que "tot el que ha dit el rector ho hem escoltat moltes vegades" i, després d'admetre que "no tot no depèn de la universitat", Monroig ha assegurat que la UV "sí podria fer millores pel seu compte com ara reformar el percentatge de promoció interna i facilitar la conciliació del professorat associat amb la seva feina principal".

La vaga hauria afectat el 19'60% de les classes

El gerent de la Universitat de València, Joan Oltra, ha assegurat que la vaga en la jornada d'ahir va afectar "el 19,60% de les classes i el 15,62% en les tutories". Unes xifres similars a les des de l'Assemblea de Professorat Associat de la Universitat de València que van assegurar que la protesta ha deixat sense classe 12.000 dels 65.000 alumnes que té la institució.