Alumnes de la Universitat de València es tanquen per denunciar "actituds masclistes" d'alguns professors

La Universitat de València (UV) ha rebutjat el presumpte "comportament sexista" de professors de la institució que, segons les denúncies fetes per un grup d'alumnes, s'haurien adreçat a les estudiants de la facultat de filosofia i ciències de l'educació amb expressions com "Em posa la teva veu", "És normal que esternudes, anit anaves molt fresca" i "No fa falta que t'enrotlles en l'examen, ja ens podem enrotllar després".

Entre les acusacions de les estudiants destaquen les de finals del curs passat contra un professor a través de la "bústia de queixes" de la facultat, que haurien provocat que la institució advertís el docent de fer-li un seguiment quan es reprengués la seva activitat acadèmica a partir de l'octubre.

Tancament a la universitat

És en aquest context que un grup d'alumnes es va tancar ahir a la nit a la facultat de filosofia i ciències de l'educació amb l'objectiu de denunciar "el comportament patriarcal i masclista" d'alguns docents. La protesta ha obtingut resposta de la UV, que avui s'ha reunit amb representants de les estudiants. Durant la trobada, la direcció de la universitat ha explicat el procediment establert per la UV i ha informat de l'activació del protocol contra l'assetjament. Així mateix, el rectorat ha manifestat la seva "tolerància zero" amb aquestes actituds i ha demanat a la comunitat universitària que "els denunciï formalment, en cas de produir-se".

Per la seva banda, les alumnes han difós un comunicat i han obert un compte de Twitter i un a Instagram on expliquen que pretenen "acabar amb les actituds patriarcals i masclistes que no afavoreixen gens la imatge de la institució i que denigren completament la figura de la dona". El text també retreu a la Universitat de València "el silenci i incompetència exercida per la institució i pels seus responsables, entre ells el rectorat".