La Universitat de València oferirà un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-2020

La Universitat de València (UV) oferirà, com a mínim, un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-2020, segons estableix l'Oferta de Curs Acadèmic (OCA) aprovada pel consell de govern de la institució. El Pla d'Increment de la Docència en Valencià vigent a la UV també estableix que cada any s'ha d’augmentar un 3%, fins a aconseguir el 50% el 2022.

Segons el document, el nombre d'hores ofertes en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 46%, excloent les impartides en una una llengua estrangera. A més, sempre que d’una assignatura s'ofereixi més d’un grup, almenys un ha de ser en valencià, també excloent els de llengua estrangera. Així mateix, en les titulacions on només hi hagi un grup, almenys un 46% de la docència que no s’imparteixi en una llengua estrangera s'ha d'oferir en valencià.

A més, amb l'objectiu de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera.