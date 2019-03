La policia local de València deté l'autobús d'Hazte Oír per vulnerar l'ordenança de publicitat

La policia local de València ha immobilitzat l'autobús d'Hazte Oír que porta el lema "#StopFeminazis. No és violència de gènere, és violència domèstica" just abans que entrés a la ciutat. El vehicle ha estat traslladat a dependències municipals perquè se li retirin els missatges que porta enganxats i que, segons l'Ajuntament, suposen l'incompliment de l'ordenança de publicitat en la via pública i les especificacions tècniques exigides per la inspecció tècnica de vehicles.

En concret, i segons el consistori, el vehicle no respecta la normativa que prohibeix la instal·lació de laminats publicitaris "adherits a les superfícies envidrades que tenen sortida d'emergència". Això és un "defecte greu", segons la norma que fixa la inspecció tècnica de vehicles, han expressat fons municipals.

A més de l'actuació policial, prop d'una vintena d'activistes s'han desplaçat al punt pel qual l'autobús pretenia accedir a la ciutat per escridassar-lo. Aquests ciutadans han llançat taronges al vehicle i han tractat d'arrancar-li la retolació.

Possible querella d'Hazte Oír

Hazte Oír ha anunciat que estudia imposar una querella criminal contra l'alcalde de València, Joan Ribó, per prevaricació, perquè consideren que la prohibició de la circulació atempta contra el dret a la llibertat d'expressió.

El PP fa costat a Hazte Oír

Una interpretació a la qual ha donat suport la candidata del Partit Popular a l'alcaldia de València, Maria José Català, que ha assegurat que tothom ha de tenir "possibilitat de manifestar-se o traslladar un missatge".

"Qualsevol persona, i no solament els que representen un costat de la realitat sociopolítica, ha de tenir la possibilitat de manifestar-se o traslladar un missatge. Si només ens creiem la democràcia per a allò que a nosaltres ens encaixa ideològicament, som profundament sectaris, no demòcrates", ha defensat Català.