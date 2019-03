València denunciarà per delicte d'odi l'autobús d'Hazte Oír i l'immobilitzarà si circula per la ciutat

La policia local de València denunciarà per delicte d'odi l'autobús d'Hazter Oír i l'immobilitzarà en el cas que circuli per la ciutat en aplicació de l'ordenança de publicitat que regula els vehicles que difonen missatges en la via pública. Així ho ha dit la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, que ha explicat que l'autobús d'aquesta organització "el que pretén és fer propaganda" i que això suposa "una vulneració de l'ordenança de publicitat" perquè "no està autoritzat per circular per València" difonent els seus missatges.

Menguzzato ha afegit que l'autobús d'Hazte Oír "conté un missatge inacceptable al nostre país i l'Espanya del segle XXI i que seria denunciable per un delicte d'odi". "A València no són benvinguts els que promouen l'odi", ha insistit.

L'anunci de l'Ajuntament de València es produeix després que el president d'Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, hagi anunciat aquest dimarts en un missatge al seu compte de Twitter que l'autobús –que utilitza la imatge de Hitler i el missatge #StopFeminazis per qüestionar la violència de gènere– visita en aquesta jornada la ciutat per "denunciar el feminisme supremacista i demanar que es deroguin les lleis de gènere".

"Recomanació a feminazis valencianes: preneu-vos una pastilla tranquil·litzant, que a Espanya, gràcies a Déu, n'hi ha", conclou el missatge d'Arsuaga.