L'alcalde de València sosté que no es va negar a facilitar al PP la informació d'una enquesta sobre les Falles

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat aquest dilluns que no es va negar, sinó que es va retardar, en el lliurament al Partit Popular de la informació d'una enquesta sobre les Falles, perquè ho permet el reglament orgànic del ple municipal i per facilitar la defensa de la consulta davant de l'expedient obert per l'Agència de Protecció de Dades.

Ribó ha declarat com a imputat durant uns 40 minuts al jutjat d'instrucció nou de València per una suposada prevaricació administrativa i impediment de l'exercici dels drets cívics com a conseqüència de la denúncia d'un assessor del Partit Popular a l'Ajuntament de València, Lluís Salom, que acusa el dirigent de Compromís de negar-li l'expedient de l'enquesta sociològica sobre les Falles elaborada el 2017.

L'alcalde, que no ha contestat a les preguntes del denunciant ni del PP, que exerceixen l'acusació particular i popular, ha declarat que l'actuació de l'Ajuntament va ser "legal" i que el secretari del consistori va argumentar jurídicament l'oportunitat de retardar el lliurament de informació.

Ribó ha afirmat que està tranquil, ja que el que va signar disposava de l'aval i els arguments jurídics del secretari municipal, i ha ressaltat que aquests funcionaris "són els responsables de donar validesa jurídica a les decisions de l'alcalde i dels regidors, i són els mateixos que quan governava el PP".

Ribó: "Utilització espúria de la justícia"

L'alcalde de València ha precisat que no ha contestat a les preguntes dels denunciants perquè entén que fan una "utilització espúria de la justícia", i que la denúncia està elaborada amb una "clara voluntat política d'intentar demostrar davant la societat una cosa que és impossible, que tots som iguals".

Ribó ha defensat que l'àmbit de la denúncia correspon al contenciós administratiu, i que si s'ha presentat per la via penal ha sigut "amb una evident intenció política". El dirigent de Compromís ha afegit que no ha pensat "en cap moment" a dimitir, ja que es tracta d'una "qüestió administrativa i basada en un informe jurídic del secretari".

Per la seva banda, l'advocat del Partit Popular, Jorge Carbó, ha insistit que Ribó va negar la informació per impedir al PP fer una tasca d'oposició "eficient", i ha defensat que si el jutge instructor hagués considerat que el cas és un assumpte administratiu i no penal, hauria rebutjat la denúncia.