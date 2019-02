Valtònyc: "M’agradaria que Oltra mirés als ulls a la meva mare i li digués que hauria de venir a veure’m a la presó"

El músic Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, ha recriminat a la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, les crítiques que la líder de Compromís ha dedicat a Carles Puigdemont a qui ha acusat de dedicar-se a anar pel món "fotent-se bons menjarots i penjant-ho a Twitter" mentre Oriol Junqueras "és a la presó".

Per a Valtònyc, les paraules d'Oltra banalitzen la situació de l'expresident a Bèlgica, la de la resta dels polítics catalans i la seva pròpia. "M'agradaria que Oltra mirés als ulls a la meva mare i li digués que per tenir principis i ser d’esquerres, millor hauria de venir a veure’m a la presó, dispersat a 500 quilòmetres de casa i en règim FIES perquè m’acusaven de terrorisme per una cançó".

Cada dia din i sop lluny de casa, però m'agradaria que Oltra mires als ulls a la meva mare i li digués que per tenir principis i ser d'esquerres, millor hauria de venir a veure'm a la presó, dispersat a 500km de casa i en règim FIES perquè m'acusaven de terrorisme per una cançó. — Josep Valtònyc🎗 (@valtonyc) 11 de febrer de 2019

Carta d'Albano Dante Fachin

A les crítiques a la vicepresidenta valenciana també s'ha sumat l'exdiputat de Podem Albano Dante Fachin, que ha escrit una carta a Oltra en què ha defensat que és "preferible marxar" que no patir "la injustícia". Per al polític català, si Oltra o qualsevol altre dirigent valencià "li plantés cara" a l'estat espanyol per defensar una causa justa "li cauria el mateix que li ha caigut" a Puigdemont i seria "perseguit pels mateixos", que el situarien en "la disjuntiva d'anar a la presó o sortir corrent lluny de casa teva".

L’he llegida, i segur que un debat així ajudarà més que la visceralitat que ens envolta. En algunes qüestions d’acord amb tu i en unes altres no. M’agradaria que llegires açò https://t.co/LO1fG5kKrD — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 12 de febrer de 2019

Mónica Oltra va fet aquestes afirmacions per valorar el que considera les diferents actuacions de Puigdemont i Junqueras i les diferències entre "la dreta i l'esquerra". Per a la portaveu del Consell, "la dreta es tapa les vergonyes sempre amb les banderes" i els seus "principis són els diners i el poder", mentre que "l'esquerra té principis i ètica".