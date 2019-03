Vicent Josep Escartí guanya el Premi Enric Valor de Novel·la 2018 amb 'El mas de les ànimes'

L'escriptor Josep Vicent Escartí, ha guanyat la 24a edició del Premi Enric Valor de Novel·la que cada any atorga la Diputació d'Alacant amb l'obra 'El mas de les ànimes'. La narració està ambientada en un municipi imaginari de l'interior del País Valencià entre els segles XVIII i XX i se centra en la vida de Maria Celidònia Palop, personatge creat per Escartí i, molt especialment, en els episodis prodigiosos, mig realitat i mig ficció, viscuts per la protagonista, una dona caracteritzada per la seva fortalesa.

'El mas de les ànimes' ha estat escollida com la novel·la guanyadora entre un conjunt de 22 obres, tres més que l'any passat. El lliurament del premi es va dur a terme en una cerimònia celebrada a Castalla (l'Alcoià), municipi on va nàixer el també escriptor Enric Valor.

Josep Vicent Escartí és catedràtic de Literatura Medieval i Moderna en la Universitat de València. L'escriptor d'Algemesí (Ribera Alta) és també autor entre d'altres de les novel·les de 'Dies d'ira', Premi Ciutat d'Alzira; 'Els cabells d'Absalom', Premi Ciutat d'Elx; i 'L'abellerol mort', Premi Ciutat de Xàtiva.

L'autor valencià dirigeix l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i forma part de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A més, va ser fundador de la revista 'Scripta' de la Universitat de València i en l'actualitat està al capdavant de la 'Revista Valenciana de Filologia' de la Diputació de València.