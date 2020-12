La Fiscalia demana sis anys de presó a Fernando Roig per frau fiscal en les obres de l'estadi del Vila-real

La Fiscalia ha sol·licitat una pena de sis anys de presó i una multa d’un milió d’euros per al president del Vila-real CF, Fernando Roig, per un presumpte frau fiscal en la realització d'unes obres a l'estadi i a la ciutat esportiva de l’equip groguet entre els anys 2004 i 2005. A més de Roig, el procediment també afecta els consellers de la societat anònima esportiva Manuel Llorca i Miguel Pérez i 10 persones més. La investigació està acabada i s'ha ordenat l'obertura de judici oral al febrer.

Els fets es remunten als anys 2004 i 2005 quan, segons el ministeri públic, es va produir una maniobra societària i l'emissió irregular de factures per eludir el pagament de l'IVA corresponent a les obres. En concret, 187.840 euros durant l'exercici fiscal del 2004 i 337.600 euros en el del 2005. 525.440 euros en total.

Es dona la circumstància que Fernando Roig també està sent investigat en una causa oberta contra l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, per una possible ocultació de patrimoni. L'empresari i president del grup Pamesa està imputat per un préstec d’1,4 milions a l'exlíder conservador i la seva família.