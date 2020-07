La Fiscalia investiga Vox per una presumpta caixa B a València

La Fiscalia Provincial de València ha obert diligències d'investigació penal després d'una denúncia d'un militant de Vox sobre una presumpta caixa B al partit ultra que afectaria la gestió de les quotes dels afiliats.

Segons han confirmat fonts del ministeri públic a l’agència Europa Press, la denúncia es va interposar per presumptes irregularitats relatives a la tresoreria de Vox des de la direcció valenciana del partit, i ha donat lloc a unes diligències que assumirà Anticorrupció.

Una d'aquestes suposades irregularitats faria referència al fet que algunes quotes dels afiliats no s'haurien enviat a la direcció estatal de la formació, sinó que s’haurien derivat per pagar les despeses de la federació valenciana. A més, la denúncia també esmenta altres ingressos de procedència desconeguda.

El president de Vox a València, José María Llanos, ha negat que el partit disposi d'una caixa B. En resposta a preguntes de periodistes a les Corts, el també president del grup parlamentari ha negat qualsevol irregularitat: "No hi ha res, en absolut, mai hi ha hagut un cèntim de finançament il·legal a Vox València".