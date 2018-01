Ximo Puig sol·licita comparèixer al Senat per exigir una millora del finançament del País Valencià

El govern valencià aprovarà aquest divendres la petició de compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la comissió general de les comunitats autònomes del Senat. Amb la seva intervenció, Puig pretén "posar en evidència" que no es pot "continuar així, i que cal buscar una fórmula que garanteixi la igualtat entre els ciutadans a Espanya i les singularitats territorials".

Així ho ha anunciat el cap del Consell després de la inauguració de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid, on ha denunciat que "hi ha un problema greu d'equitat i de manca de finançament del conjunt del sistema autonòmic i que això, liquida, en part, l'estat del benestar".

El cap de l'executiu valencià ha lamentat que, "tot i que ha passat un any" des que el govern espanyol assumís el compromís d'acordar un nou model de finançament abans que finalitzés el 2017, "no s'ha avançat".

"Quan s'acorda alguna cosa cal tenir voluntat de complir allò pactat, i si no, cal explicar-ho", ha exigit Puig, que, a més, ha denunciat que "el que no pot ser" és que ara s'intenti "inserir" en aquest procés el debat al voltant de Catalunya, que, ha recordat, "no hi era quan es va acordar que s'anava a modificar el model autonòmic".

El president valencià ha assegurat que se sent "defraudat", i ha explicat que creia "en la paraula del president del govern", perquè, en finalitzar el 2017 es formalitzés "una proposta basada en criteris tècnics que finalment tingués un suport polític el més ampli possible".