Ximo Puig defensa que el finançament seria "una manera intel·ligent" de començar a resoldre el problema territorial

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defensat aquest dimecres que una de les peces de "l'embús monumental" que viu l'estat espanyol és el sistema de finançament i que "una de les maneres més intel·ligents de resoldre el problema territorial" seria un nou sistema, i no el "laissez fer, laissez passer". Puig ha fet aquestes valoracions durant el seu discurs d'inauguració del seminari 'Impacte de l'aplicació del sistema de finançament sobre els recursos de les comunitats autònomes' de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

El cap del Consell ha afegit que la capacitat d'un desenvolupament adequat al País Valencià depèn d'un autogovern real i que en aquests moments està "llastat" i "minimitzat" pel finançament. En la seva opinió, cal "atendre a les vies de consens, com la via valenciana, que passa per seguir la institucionalitat per buscar els acords".

Puig ha manifestat que si no es resol en un temps determinat el model de finançament no se solucionaran els problemes territorials, i ha afirmat que aquest es "podrien agreujar". En aquest sentit, ha afegit que "s'ha d'escoltar la veu dels experts i actuar, perquè si no es fa així continuarem en una situació d'inestabilitat".