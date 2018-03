Ximo Puig admet possibles "pràctiques no correctes" de l'alcalde d'Alacant

El president de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV, Ximo Puig, ha confirmat públicament aquest dilluns que l'actual secretari local i alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, no es presentarà a la reelecció com a secretari local a l'assemblea que tindrà lloc el 24 de març a la Universitat d'Alacant. Puig també ha admès que Echávarri ha pogut incórrer en "pràctiques no correctes" encara que no en corrupció, i ha advocat per una "solució política "per a la crisi "que viu el consistori.

El cap del Consell ha reconegut que a l'Ajuntament d'Alacant hi ha una "crisi política" que s'ha d'afrontar perquè els ciutadans "mereixen tenir un govern sòlid, de progrés i capaç de connectar amb la ciutadania". En aquest sentit, el cap del Consell s'ha mostrat convençut que Echávarri posarà "per sobre de qualsevol altra cosa l'interès general de la ciutadania" i prendrà les decisions necessàries per assolir aquest objectiu.

El president del govern valencià s'ha pronunciat en aquests termes després de ser preguntat a Alacant per la situació generada per la confirmació del processament de Gabriel Echávarri i dos dels seus assessors en relació al presumpte fraccionament de contractes en la regidoria de Comerç. El líder dels socialistes valencians ha defensat que hi ha dos itineraris: un per a "l'estabilitat i el bon govern" de la ciutat i el segon, "que es faci cas al que van dir els ciutadans, que no volien el PP" al govern municipal en els passats comicis.