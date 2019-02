Una conversa gravada a Eduardo Zaplana evidenciaria el seu intent de repatriar fons ocults

L'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana va ser gravat el 18 d'abril del 2018 a les dependències d'un hotel de Madrid pels agents de la unitat central operativa (UCO) que investiguen l'operació Erial, en una reunió mantinguda amb Fernando Belhot, un advocat presumptament especialitzat en la creació d'empreses en paradisos fiscals per amagar fons i vinculat a l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, de qui suposadament hauria sigut testaferro. Durant la conversa, el també exministre de Treball admetia que necessitava "liquiditat", però que no podia moure ni rebre fons sense evidenciar la seva ubicació a Andorra.

La gravació, que forma part del sumari i a la qual ha tingut accés Europa Press, està transcrita només en algunes parts, ja que altres moments són inintel·ligibles. "Jo tinc el meu sou, és un bon sou", diu inicialment Zaplana, que després matisa: "No puc treure cinc milions de... Primer, perquè no els tinc ara, perquè m'he ficat en un problema [l'expresident valencià ja sospitava que la policia a través d'altres operacions podria haver descobert algun lligam amb les actuacions], però, segon, és que encara que els tingués –afegeix–, em dirien: «Vostè on va [en referència a una possible actuació de l'Agència Tributària al descobrir uns diners no declarats]?»".

En aquesta mateixa conversa, Zaplana també afirma que té un problema que no sap si té solució. "Necessito liquiditat... [inintel·ligible]. A mi Ignacio [presumptament Ignacio González, expresident de la Comunitat de Madrid] no m'està donant [inintel·ligible] diners d'Andorra". Segons la UCO, d'aquesta conversa es desprèn que Zaplana hauria prestat en algun moment a "Ignacio" "diners d'Andorra", si bé aquest no els hauria retornat.

Al fil d'aquesta última intervenció, els investigadors consideren que els indicis assenyalarien l'existència d'un patrimoni radicat en un compte bancari al Principat d'Andorra i en el qual tenien algun tipus de participació Belhot, Zaplana, l'advocat Saturnino Suanzes i dos presumptes testaferros de l'expresident valencià, Joaquín Barceló i Francisco Grau. Els investigadors creuen que aquests diners podrien ser "part dels fons originaris d'Imison International", la societat radicada a Luxemburg on haurien anat a parar els diners de suposats suborns de les adjudicacions del Pla Eòlic i les ITV.

La UCO sosté que indiciàriament que mitjançant l'actuació de Belhot s'haurien produït operacions econòmiques a Andorra entre societats de Panamà que disposarien de comptes bancaris al principat.

"Si són de 50 sí que els puc..."

En un altre moment de la conversa, l'advocat li diu a Zaplana que "si no [inintel·ligible] morir per això [inintel·ligible] els bitllets de 500", a la qual cosa l'expresident valencià respon que "és complicat". "Però bé ... si són de 50 els puc [inintel·ligible]". Belhot continua la conversa assenyalant. "Jo t'aniré tornant de mica en mica [inintel·ligible] i no et dic que sigui en dos dies ... en una setmana, deu, quinze dies [inintel·ligible]". "Si pot ser en un mes, millor", resol Zaplana.

Posteriorment, Belhot li suggereix a Zaplana: "Cada vegada que vingui et puc donar..." i "després cada mes i mig [inintel·ligible] podria anar traient". "M'entens?", Afegeix. "Doncs anem a veure si... arreglarem això ara", conclou l'expresident valencià.