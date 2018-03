Zaplana nega que Orange Market treballés amb el PP per decisió seva tal com va afirmar ahir Camps

L'exministre de Treball i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha ironitzat sobre l'acusació de Francisco Camps, que ahir dimecres va assegurar a l'Audiència Nacional que va ser ell qui va enviar a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', a treballar amb el PP valencià. "Si fos cert, seria l'única cosa en què hauria seguit les meves directrius", va afirmar Zaplana, en referència a l'enfrontament que van mantenir tots dos dirigents després del relleu de l'exministre al capdavant del Consell.

Zaplana ha contestat amb un comunicat a les declaracions de Camps en el judici pel presumpte finançament il·legal del PP del País Valencià, on l'excap del Consell l'ha assenyalat com a responsable d'introduir al País Valencià Orange Market, la branca valenciana de la Gürtel. Zaplana ha dit que estava sorprès per les paraules de Camps i ha afirmat que pot demostrar que són falses sense "fer molts esforços".

"A la memòria de tothom ha d'estar present la meva relació amb ell des que vaig abandonar la presidència de la Comunitat Valenciana, i les dates en què Orange Market va iniciar la seva activitat, així com les declaracions dels mateixos protagonistes", ha destacat Zaplana, que s'ha preguntat per què, si és cert el que ha assegurat Camps, ha trigat "tants anys a fer tal afirmació".

"Vaig abandonar la presidència de la Comunitat Valenciana l'any 2002 i, per posar un sol exemple, en la campanya de l'any 2008, tot i ser portaveu del grup popular al Congrés, no vaig poder comparèixer per la meva circumscripció, la de València", ha recordat Zaplana, que ha subratllat les diferències que el separaven llavors de Camps.

"Si algú no s'enrecorda del que va passar a la Comunitat Valenciana a partir de l'any 2002 les hemeroteques estan plenes d'exemples il·lustratius", ha conclòs l'expresident de la Generalitat Valenciana.