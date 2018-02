Plataforma per la Llengua reclama als equips de futbol que utilitzin el valencià

Tot en castellà. Els perfils a Facebook i Twitter, la web corporativa i les notes de premsa. Aquest és el balanç de la presència de la llengua pròpia en la comunicació de tres del sis equips de futbol més importants del País Valencià: l'Elx, l'Hèrcules i el Castelló. Un resultat que no és gens excepcional, ja que clubs amb molts més recursos econòmics com el Vila-real o el Llevant, i amb la majoria dels seus seguidors amb el valencià com a primera llengua, únicament usen l'idioma propi a la web. De fet, l'equip del groguet disposa d'un perfil a Twitter en castellà, anglès i àrab mentre que es manté mut en valencià. Únicament trenca aquesta diglòssia futbolística el València, el club amb més recursos financers, que disposa d’un compte de Twitter en valencià, tot i que a Facebook només comunica en castellà.

540x306 Taula amb la presència del valencià en la comunicació dels sis principals equips de futbol del País Valencià. / PLATAFORMA PER LA LLENGUA Taula amb la presència del valencià en la comunicació dels sis principals equips de futbol del País Valencià. / PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Per reclamar la normalització de l’idioma propi en les comunicacions dels clubs i en la relació amb l’aficionat, Plataforma per la Llengua ha presentat avui la campanya Fes un gol pel valencià. L’eix de la iniciativa és la web: ungolpelvalencia.org on l’entitat pretén recollir adhesions que visualitzin que aquesta reivindicació és compartida per molts aficionats. Per fer-ho possible, l’entitat comptarà amb grups d’aficionats dels respectius equips que difondran la iniciativa als municipis i als estadis de futbol.

Reunió amb els clubs

Un cop recollides totes les adhesions, Plataforma per la Llengua es reunirà amb les directives dels clubs per explicar-los la campanya, reclamar-los més implicació en l’ús del valencià i oferir-los assessorament lingüístic. "Necessitem moltes signatures per fer pressió i aconseguir canvis significatius”, ha defensat el delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, que ha destacat que molts grups de seguidors mantenen perfils a les xarxes socials en valencià dels seus equips per l'absència dels oficials. Dos exemples d'aquestes iniciatives són els comptes no oficials del Llevant i el Vila-real @LlevantUE i @Groguets_Vale.

Des Plataforma per la Llengua denuncien que "l’absència del valencià en la comunicació virtual dels clubs suposa un greuge important per als seus socis i per a tots els seguidors valencianoparlants, ja que actualment la xarxa s’ha convertit en la principal via de comunicació entre equip i aficionats".

Segons l'organització, aquesta igualtat lingüística s’hauria de concretar en l’ús del valencià en la senyalització dels estadis de futbol, les comunicacions del club i l’atenció als aficionats.

La directora de l’entitat, Neus Mestres, ha destacat que “els equips de futbol formen part de la identitat i també de la projecció exterior del poble valencià”, i ha reclamat que els equips es converteixin en “un exemple" i una eina per a la normalització de la llengua.