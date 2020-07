La superfície dedicada a la producció ecològica al País Valencià va créixer un 11,7% el 2019

El 2019 la superfície de producció ecològica al País Valencià va créixer un 11,7% respecte al 2018 i va assolir les 127.909 hectàrees certificades. El percentatge suposa doblar la mitjana estatal, que es va situar en el 4,8%. Així ho destaca l'últim informe sobre l'agricultura ecològica fet públic aquesta setmana per la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.



A més de la superfície de conreu, al País Valencià també es va produir l'augment més gran de la xifra d’operadors dedicats a l’agricultura ecològica. Si en el conjunt de l'Estat el seu nombre va créixer un 7,4 %, al País Valencià ho va fer un 13,1%.

L'increment "exponencial" del sector, en paraules del director general de Desenvolupament Rural, David Torres, ha estat reivindicat per la Generalitat Valenciana, que l'ha vinculat a la posada en marxa per part de l'administració valenciana del Pla de producció ecològica 2016-2020, que ha comptat amb una dotació de 78,76 milions d'euros. Fruit dels seus bons resultats, el Consell ja treballa en la seva segona edició, que apostarà també per fomentar el sector de la distribució.

Per a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, les bones dades permetran garantir que es compleixi l'estratègia europea De la granja a la taula, que fixa un objectiu del 25% de producció europea ecològica per a l'any 2030". "Les nostres dades de superfície agrària útil del 18,2% no només ens fan pensar que podem aconseguir àmpliament l'objectiu del 25% el 2030 sinó que, a més, la Comunitat es convertirà en contribuïdora neta en el còmput estatal per arribar al percentatge compromès", ha emfatitzat Mollà.

Només el primer semestre del 2020 ja supera les dades del 2019

També es va mostrar optimista el president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, que va destacar que, tot i la crisi generada pel covid-19, "en el primer semestre del 2020 ja s’han certificat més hectàrees que en tot el 2019". En concret, mentre el 2019 es va tancar amb 127.909 hectàrees certificades, de gener a juny del 2020 el País Valencià ha certificat 149.384 (un 16,7% més que el 2019) i s'han incorporat 144 productors. Per al president del CAECV, "la societat s'ha adonat que és el moment de fer el canvi cap a un model ecològic".