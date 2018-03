Un ajuntament del País Valencià haurà de pagar 1.800 euros per penjar una bandera republicana el 14 d'abril

El jutjat contenciós administratiu número vuit de València ha estimat el recurs de la delegació del govern espanyol al País Valencià contra l'ajuntament de Bunyol (Foia de Bunyol) per l'exhibició de banderes republicanes el passat mes d'abril en el marc de la commemoració del 86 aniversari de la proclamació de la II República espanyola en considerar que aquesta actuació infringeix l'ordenament jurídic.

La magistratura ha imposat al consistori el pagament de 1.800 euros en concepte de costes pel procés judicial que es va iniciar arran del recurs contenciós-administratiu interposat contra l'ajuntament de Bunyol, i que el govern espanyol també va presentar contra nou consistoris. En concret, el desplegament de les ensenyes es va produir a les localitats d'Algemesí (Ribera Baixa), Barxeta (Costera), Benifaió (Ribera Alta), Bunyol (Foia de Bunyol), Paiporta (l'Horta), Tavernes de la Valldigna i Xeraco (la Safor), Sagunt (Camp de Morvedre) i Silla (l'Horta).

Les accions judicials es van presentar després que la delegació del govern espanyol al País Valencià enviés una circular advertint que acudiria a la via judicial contra els ajuntaments que exhibiren la bandera republicana vulnerant la normativa que regula l'ús de símbols.

En aquesta carta, se citava la llei 39/1981, sobre l'ús de la bandera espanyola i altres banderes, i remarca que als edificis consistorials la bandera d'Espanya ha d'estar "a l'exterior i ocupar un lloc preferent". Així mateix, es recordava que l'article 8.3 del Decret 116/1994 de la Generalitat Valenciana indica que els consistoris "no poden enarborar com a pròpia una altra bandera que no sigui l'oficial" i que utilitzar una bandera no constitucional "vulneraria el principi de neutralitat i objectivitat que ha de regular l'activitat de les administracions públiques", d'acord amb l'article 103.1 de la Constitució i el 6.1 de la Llei 7/1985 sobre les bases del règim local.