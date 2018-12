Una alcaldessa valenciana, imputada per haver ordenat l'enderrocament d'una creu franquista

L'alcaldessa de la Vall d'Uixó (Plana Baixa), la socialista Tania Baños, haurà de declarar com a imputada al jutjat de Nules per l'enderrocament de la creu franquista del municipi, que estava situada a la plaça de la Pau de la localitat. Amb aquesta decisió, el tribunal admet a tràmit dues denúncies presentades contra Baños pel Partit Popular i l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians que l'acusen de "prevaricació i incitació a l'odi".



La creu franquista de la Vall d'Uixó va ser eliminada el juny passat per decisió del govern municipal en c ompliment de la llei de memòria històrica aprovada pel Congrés de Diputats el 2007 i la llei valenciana de memòria democràtica i per a la convivència impulsada per les Corts Valencianes el 2017, ja que es considerava un símbol franquista que recorda els "caiguts per Espanya" del bàndol sublevat durant la Guerra Civil.

L'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños / AJUNTAMENT VALL D'UIXÓ

El símbol es va enderrocar en un clima de molta tensió, i fins i tot es va arribar a ajornar per la concentració de nombrosos ciutadans contraris a la mesura, un fet que va exigir la intervenció policial i el tancament dels accessos a la plaça així com als carrers adjacents.

📽VIDEO | Moment en què la creu dels caiguts és enderrocada a La Vall d’Uixó 👋👋 pic.twitter.com/az0GEOyCVa — Esquerra Unida PV🔻 (@esquerraunida) June 6, 2018

El PP es felicita per la decisió

El Partit Popular s'ha felicitat per la imputació en un comunicat en què afirma que la seva formació va advertir el govern municipal que "l'informe d'experts no confirmava que [la creu] fora un vestigi franquista" i en què assegura que la retirada es va fer "sense un acord del ple i sense un expedient administratiu complet i justificat".

Retirada de la distinció de fill adoptiu a Francisco Franco



En aquesta legislatura, i en compliment de la legislació, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó també ha retirat la medalla d'or i la distinció de fill adoptiu de la ciutat al dictador, el nom dels carrers amb denominacions franquistes i l'escut anticonstitucional de la façana de l'edifici de Correus de titularitat municipal. Altres entitats com el bisbat també han retirat l'escut anticonstitucional de la façana de la capella de la Mare de Déu dels Desemparats, i la conselleria d'Educació, el de l'institut Botànic Cavanilles.