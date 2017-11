Un alcalde rep amenaces de mort per intentar treure una creu franquista al País Valencià

L'alcalde socialista de Callosa d'en Sarrià (Marina Baixa), Fran Macià, ha denunciat a la Guàrdia Civil haver rebut amenaces de mort en les xarxes socials per expressar el seu desig d'eliminar la creu franquista del l’església de la localitat abans que acabi l'any en compliment de l’acord del ple municipal de març del 2016.

Junt a la denúncia, Macià ha presentat diverses captures de pantalla del perfil de Facebook de la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Creu, on es es podien llegir comentaris amenaçadors per a Macià com ara "pegar-li un tret a aquest alcalde de merda", "tornar a fer una altra visita llampec a la seu d'IU", en referència a un atac anterior, i "aquesta vegada l'emmordassem amb pastilles de sabó a la boca i torturem". Els comentaris van ser posteriorment eliminats i la plataforma ha expressat el seu rebuig als insults i amenaces.

Des del PSPV, i en declaracions al diari 'La Vanguardia', les secretàries de Ciutadania i Valors Republicans, Ana Barceló, i de Memòria Històrica, Alícia Piquer, han denunciat les "greus amenaces" que ha rebut Macià i han manifestat "tot el suport del partit socialista" al dirigent local.

Els dirigents socialistes destaquen que "el monument està ubicat en una plaça pública" i contradiu la llei de memòria històrica.