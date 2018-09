L'ampliació de la V-21 continua endavant mentre divideix els partits valencians pel seu impacte mediambiental

L'ampliació de l'autovia V-21 amb la construcció d'un tercer carril des del municipi d'Alboraia (l'Horta) fins a la ciutat de València continua dividint els partits valencians que malden per trobar una solució a una obra ja adjudicada, però que no satisfà les tres formacions que donen suport al govern valencià, i que des de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència espanyola gaudeixen d'una influència més gran sobre el ministeri de Foment.

La divisió entre les forces valencianes s'ha demostrat aquesta setmana al Congrés de Diputats quan el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans han votat contra una proposició no de llei de Compromís que reclamava a l'executiu socialista revisar el projecte d'ampliació de l'autovia "fent partícips de les decisions els ajuntaments afectats" i "no adoptar cap decisió en el traçat que perjudiqui la conservació dels espais d'horta i d'alt valor agronòmic, mediambiental i paisatgístic, que recentment han sigut protegits per la llei de l'horta".

A hores d'ara, però, les úniques formacions clarament contràries a l'ampliació de la V-21 són Podem, que directament rebutja la iniciativa perquè considera que afavorirà l'ús del cotxe, incrementarà la contaminació i suposarà la destrucció de 80.000 metres quadrats d'horta, i Compromís, que ha sol·licitat la paralització dels tràmits i l'estudi d'una alternativa que la mateixa formació valencianista va presentar al juliol per reduir l'impacte mediambiental "en un 90%".

En un posicionament més moderat es troba el PSPV, que defensa que no s'aturi el procés de tramitació de l'obra per evitar "que es perdi la inversió", i que defensa que la proposta de Compromís no compleix la normativa. Per als socialistes, l'única solució possible és intentar introduir modificacions i projectes complementaris a l'inicial.

Finalment, Ciutadans i, sobretot, el Partit Popular, donen suport a l'ampliació. Des de la formació taronja, tot i que lamenten l'afectació a l'horta, subratllen que no es pot renunciar al tercer carril de l'autovia. Més contundents són els populars, que no volen renunciar a una obra que consideren del tot necessària per millorar les vies de comunicació de València.