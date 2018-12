Una aplicació mòbil permetrà denunciar els rètols que incompleixen la normativa del valencià

L'Associació Cívica Tirant lo Blanc ha posat en marxa avui l'aplicació Bon Senyal per tal d’identificar els rètols i senyals dels espais públics que no compleixen amb la normativa d'ús i escriptura del valencià i, d'aquesta manera, acabar amb les confusions que encara s'arrosseguen com a conseqüència dels equívocs generats pel conflicte lingüístic promogut pels partits i associacions anticatalanistes.

Segons els seus promotors, Bon Senyal també ajudarà a donar a conèixer la normativa que regula aquest àmbit, així com l’Oficina de Drets Lingüístics que ha posat en marxa aquest any la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

La iniciativa ofereix als ciutadans que així ho desitgin la possibilitat de descarregar-se gratuïtament l'aplicació mòbil o bé fer servir la pàgina web mitjançant un navegador convencional.



L'Associació Cívica Tirant lo Blanc remarca que l'ús de l'aplicació és molt senzill, i que un cop feta una denúncia o queixa l'entitat la comunicarà a l' Oficina de Drets Lingüístics. A més, el programari també permetrà que el ciutadà faci un seguiment de l'evolució de la incidència i r ebi un avís quan estigui solucionada.