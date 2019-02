L'atur al País Valencià s'incrementa al gener en 9.369 persones

L'atur al País Valencià s'ha incrementat al gener en 9.369 persones (2,57%), amb la qual cosa s'ha convertit en la tercera comunitat autònoma de l'Estat on més llocs de treball s'han destruït. Aquest augment ha propiciat que el nombre de persones sense feina s'elevi fins als 373.500 ciutadans. Les xifres són més positives si s'avalua l'evolució de l'últim any, ja que durant els últims 12 mesos l'atur al País Valencià s'ha reduït en 21.339 persones, un 5,4%.

Una altra dada important és la divisió per sexe i edat, atès que, dels 373.500 aturats, 150.610 són homes i 222.890 són dones. A més, 27.840 són més petits de 25 anys. Així ho han destacat des de Comissions Obreres, que han remarcat que les dones són "les més afectades pels vaivens del mercat laboral i per la desigualtat en l'accés a l'ocupació". "Cal eliminar les bretxes que caracteritzen l'ocupació femenina i la creació de llocs de treball de qualitat", ha reclamant Ana García, responsable d'ocupació del sindicat.

L'estacionalitat i la fi de la campanya de Nadal

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha atribuït l'increment de la desocupació a un context marcat per l'estacionalitat i la fi de la campanya de Nadal. El responsable d'Ocupació ha qualificat el repunt de la xifra de persones sense feina com "habitual en els mesos de gener" i ha destacat que "l'atur baixa en la construcció, la indústria i en les persones sense ocupació anterior". Amb tot, Nomdedéu ha reconegut que "som conscients que encara queda molt per fer".

L'atur espanyol pateix la pujada més elevada en un mes des del 2014

A Espanya al gener es van registrar 83.464 aturats més que al desembre del 2018 –la pujada més elevada en un mes de gener des del 2014–, amb un augment mensual del 2,61%, però respecte al tancament del gener de l'any passat hi ha 190.707 aturats menys, amb un descens del 5,49%. El nombre total d'aturats a l'Estat al tancament del mes de gener era de 3.285.761 persones.

No obstant això, aquest descens interanual és el més baix de l'últim any. El gener del 2018 l'atur registrat a l'Estat va baixar un 7,54% i des de llavors el ritme de reducció ha anat minvant fins al 5,49% actual.