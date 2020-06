À Punt frena el seu creixement i tanca el maig amb una audiència del 3,2%

Tot i que en un context desfavorable, com demostra que al maig el seguiment del conjunt de les televisions autonòmiques va baixar de mitjana 0,2 punts fins a assolir el 7,2% de quota de pantalla, el descens del 0,1 registrat per À Punt, que deixa l’audiència de la cadena en el 3,2%, suposa un nou fre per a un canal que, a pocs dies de complir dos anys de l’inici de les seves emissions, encara malda per obrir-se un espai en l'atapeït mercat televisiu del País Valencià, que continua liderant Telecinco amb una quota de pantalla del 7,4%.

Lluny queda ja el mes de març, quan la cadena es va beneficiar de l’efervescència informativa desfermada per l’inici de la crisi del coronavirus i va créixer 1,3 punts, passant d’una quota de pantalla de l'1,9% al 3,2%. Aquell vigorós augment trencava amb la inèrcia de l'intrascendent 2019 que va viure el canal, amb una audiència gairebé congelada. Però la vitalitat va durar poc i, a l’abril, la quota de pantalla va augmentar només una dècima, fins al 3,3%. Des de la corporació van defensar que aquesta dada calia valorar-la en el seu context, atès que el creixement es va produir en un mes en què les cadenes autonòmiques van reduir la seva audiència 0,7 punts de mitjana.

Més dubitativa ha estat la resposta aquest 1 de juny, quan inicialment la corporació havia decidit no emetre cap comunicat per explicar l'audiència dels seus diferents programes, ni tampoc per analitzar el resultat conjunt del mes. Una mesura que contrasta amb la dels últims dos mesos, quan el canal va difondre àmpliament els bons resultats aconseguits. A preguntes de l'ARA aquest migdia, des de l'ens havien explicat que la decisió era no emetre valoració, però finalment la direcció ha modificat el criteri.

Segons À Punt, amb un 7,4% de quota de pantalla i 128.000 espectadors, L’oratge va ser l'espai més vist al maig. Tot seguit se situen les compareixences del cap del Consell, Ximo Puig, amb un 8,6% i 128.000 espectadors i les del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb un 5,9%. À Punt NTC migdia és l’informatiu més vist amb una audiència mitjana del 7,8%.

Llastada per un pressupost de 55 milions d'euros, que el 2019 convertien la cadena en la segona autonòmica més barata de l’Estat, amb una despesa d’11,08 euros a l’any per ciutadà, només per darrere de la madrilenya, amb 10,79 euros, À Punt es manté encara lluny de canals com ara IB3, amb una audiència al maig del 5% (-0,4), Telemadrid, amb un 5,4% (-0,4) o Canal Sur, amb un 7% (+0,1). En una altra lliga juguen televisions més consolidades i amb un finançament molt superior, com ara TVG, amb un 9,7% (+0,5), ETB, amb un 10,2% (-0,4), o TV3, amb un 14,5% (0,0).