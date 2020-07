Repunten els casos de coronavirus al País Valencià, que suma 235 nous positius

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha informat aquest dijous de la detecció de 235 nous contagiats de coronavirus, 121 més que dimecres, que situen el nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia en 13.244.

En aquests moments al País Valencià hi ha 1.303 casos actius, 313 més que dimecres, 88 dels quals estan ingressats en hospitals (+2) i 10 a l’UCI (+2). Més positiva és la dada de defuncions, ja que aquest dijous no s’ha registrat cap mort, circumstància que manté el nombre total de víctimes en 1.478.

En relació amb les residències, hi ha 11 geriàtrics amb almenys un cas positiu, però la conselleria no n'ha especificat la quantitat total. Aquest dijous no s’ha registrat cap contagi als geriàtrics valencians.

Pel que fa al brots, avui s’ha confirmat un nou nucli de coronavirus a la localitat de Xiva amb cinc casos. A més, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha determinat que sis brots de València tenen un mateix origen, circumstància per la qual ha unificat aquests focus, que ja acumulen 33 positius. Els brots que més preocupen continuen sent els de Gandia, amb 158 positius, i el detectat en un geriàtric de l’Eliana, amb 14 casos –11 residents i tres treballadors–. En total al País Valencià hi ha 46 nuclis de contagi.