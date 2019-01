Una campanya recapta diners per ajudar la dona que vivia en un traster amb el seu fill amb discapacitat a València

651x366 Rosario Planas, al traster on ha residit durant dos mesos junt al seu fill després de no poder pagar el lloguer de la seva anterior vivenda / MANUEL BRUQUE / EFE Rosario Planas, al traster on ha residit durant dos mesos junt al seu fill després de no poder pagar el lloguer de la seva anterior vivenda / MANUEL BRUQUE / EFE