La conselleria de Sanitat confirma que l’alcalde d’Oriola va cobrar sense anar a treballar durant set anys

260x366 L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana / EUROPA PRESS L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana / EUROPA PRESS

La conselleria de Sanitat no ha trobat cap document que defineixi les funcions suposadament encomanades a l'alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana, entre el 2007 i el 2014 en la direcció territorial d'Alacant. Així ho ha confirmat el govern valencià en dos comunicats després que la titular de Sanitat, Ana Barceló, hagi assegurat en el ple de les Corts Valencianes que la conselleria obrirà un expedient i sol·licitarà un informe a l'Advocacia de la Generalitat en no haver trobat "cap objecte ni contingut ni res que indiqui que Bascuñana estigués treballant entre el 2007 i el 2014 en la direcció territorial de Sanitat".

Aquesta informació ha propiciat que el PSPV hagi qualificat la situació de Bascuñana al capdavant de l'alcaldia d'"insostenible". Ho ha dit el diputat socialista Manolo Pineda, que ha lamentat "l'estreta vinculació que segueix existint entre el Partit Popular i els seus excessos a la comarca del Baix Segura". Pineda ha exigit a la presidenta del PP, Isabel Bonig, que "aclareixi amb total transparència què és el que va succeir" i si a Emilio Bascuñana "se li va permetre cobrar un sou públic durant sis anys per no anar a treballar". El diputat socialista ha recordat que els populars actualment estan governant a Oriola gràcies a un acord amb Ciutadans, per la qual cosa ha instat la formació taronja a "deixar d'actuar com a crossa necessària del PP".

Compromís reclama que Bascuñana abandoni de seguida l'Ajuntament

Des de Compromís, la seva portaveu adjunta, Mireia Mollà, ha estat més contundent i ha defensat que "després d'acreditar tot el que es coneix" sobre aquest cas, Bascuñana "ha d'abandonar de seguida l'Ajuntament i no esperar que el Partit Popular el deixi caure de cara a les eleccions del 2019".

Mollà ha ressaltat que "Bascuñana cobrava complements que no li corresponien, com les guàrdies, que era impossible que fes per la seva adscripció a la direcció territorial", i ha recordat que "les explicacions que ha donat davant d'aquesta informació és que té mala memòria i no recorda si va demanar vacances, baixes o lliurances perquè ell tenia un sistema d'assessorament particular".