La conselleria de Sanitat investiga 14 possibles intoxicats més al restaurant de València on va morir una dona

La conselleria de Sanitat ha ampliat la investigació a 14 persones més que presenten símptomes d'intoxicació després de menjar al restaurant Riff de València, on diumenge va morir una dona, presumptament, a causa d'una intoxicació alimentària. Segons ha informat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, de les 17 persones amb què l'administració autonòmica s'ha posat en contacte, 14 pateixen símptomes lleus.

Barceló ha explicat que les mostres d'aquests comensals també s'han enviat a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè determini les causes. La consellera ha aprofitat la compareixença per demanar prudència als mitjans de comunicació i que no assenyalin el motiu de la mort de la dona fins que no es disposi dels resultats de les proves.

Per esbrinar l'origen de la intoxicació, la conselleria de Sanitat també té previst entrevistar els treballadors del restaurant. A hores d'ara només ho ha pogut fer amb dos dels 10 que té l'establiment, i que no pateixen cap tipus de símptoma. Pel que fa als seus proveïdors, Ana Barceló ha remarcat que l'anàlisi dels seus productes vindrà determinada per l'informe de toxicologia.

Segons va informar el mateix xef del Riff, l' alemany Bernd H. Knöller, el restaurant seguirà tancat fins que s'aclareixi què ha passat.