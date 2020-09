548 contagis, 45 brots i nou víctimes mortals al País Valencià en les últimes 24 hores

El País Valencià ha registrat 548 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores, un increment que situa la xifra total de positius en 33.192 persones. Amb tot, es redueixen els nous positius respecte a ahir, quan es van notificar 905 casos.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat també de 45 nous brots, la majoria d'origen social, huit d'origen laboral i un a Dénia (la Marina Alta) amb set contagiats d'origen extracomunitari.

El nombre de víctimes mortals continua creixent i en l'última jornada s'han produït nou morts, una de les quals en una residència. Amb aquesta nova actualització, ja són 1.573 les persones que han mort al País Valencià d'ençà que va començar la crisi sanitària.

Pel que fa als hospitals valencians, actualment tenen 507 persones ingressades (cinc més) i 68 són a l'UCI. Segons ha informat Sanitat, en la jornada d'avui no s'han pogut facilitar les dades sobre les altes a causa d'un problema informàtic.

La conselleria de Sanitat ha comunicat que hi ha almenys un cas positiu en 56 residències de persones grans, en 13 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Malgrat tot, no ha especificat quants casos hi ha a cada centre. A més de la víctima mortal en una de les residències, Sanitat també ha informat de 51 nous positius entre els residents i 17 entre els treballadors.