El Consell afirma que aquesta setmana sí que demanarà que el País Valencià passi a la fase 2

El cap del Consell, Ximo Puig, ha anunciat que aquesta setmana la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública presentarà la documentació per sol·licitar que el conjunt del País Valencià passi a la fase 2 a partir de l'1 de juny. Així ho ha explicat durant la seva compareixença després de l'onzena reunió mantinguda amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb la resta de representants autonòmics per abordar l'evolució de la crisi sanitària.

Puig ha defensat que el repunt de la taxa de contagis registrat la setmana passada aconsellava renunciar a accedir a la fase 2 a partir d'aquest dilluns 25 de maig, malgrat que també ha anunciat que la Generalitat ho sol·licitaria. "Es va decidir per prudència, per responsabilitat i per no anar endarrere en aquesta desescalada", ha assenyalat el cap del Consell, que ha defensat que la Generalitat "mai serà imprudent".



Ximo Puig ha destacat que en els últims 15 dies al País Valencià han augmentat un 23% les altes de pacients, s'han reduït les persones hospitalitzades a menys de la meitat i, a més, el nombre de ciutadans ingressats a les UCI són ja 32, una tercera part dels que hi havia fa dues setmanes. Unes dades que, segons, el president de la Generalitat, evidencien que l'evolució de la pandèmia és "clarament positiva".

Respecte a la incidència en els últims 14 dies, Puig ha afirmat que la mitjana de casos continua sent 2,5 vegades més baixa que la mitjana de l'Estat. "Som la segona comunitat que ha incrementat més la quantitat de PCRs: un 20% més durant la setmana passada. I hem descobert un fet interessant: de les 5.300 proves fetes entre dijous i divendres, només un 7% de casos van ser positius. Això ens indica que la transmissió és baixa i que som capaços d'anar detectant-la diàriament", ha emfatitzat.

Garantir la igualtat en l'accés a les mascaretes

Puig ha recordat que en la conferència de presidents ha reclamat que el govern espanyol i les comunitats autònomes trobin "una solució" per reduir el cost econòmic que comporta per als ciutadans l'ús obligatori de les mascarates. "La pandèmia no pot agreujar les desigualtats", ha dit el president valencià, que ha conclòs aquest apartat comunicant que la Generalitat publicarà les dades per municipis de l'extensió de la pandèmia.

Més capacitat de decisió de les autonomies

El cap del Consell s'ha mostrat partidari de mantenir l'actual marc d'estat d'alarma durant l'últim tram del pla de desescalada, donat que la contenció de la mobilitat "ha sigut decisiva per frenar el contagi". Al mateix temps, ha sol·licitat "avançar en la capacitat de decisió de les comunitats autònomes". En aquest punt, ha advocat per la "màxima subsidiarietat possible", ja que cada territori té "realitats diferents".

Puig ha afirmat que Pedro Sánchez s'ha mostrat receptiu a descentralitzar qüestions com les franges horàries per a la pràctica d'activitats esportives, l'ús de les platges o els límits provincials i per municipis.