El brot de coronavirus de Gandia suma set positius nous i ja acumula 77 contagiats

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha informat aquest dilluns de la detecció de set nous positius en el brot de coronavirus de Gandia (Safor), que ja acumula 77 ciutadans contagiats, i de nou en el de Peníscola (Baix Maestrat), que suma 20 casos.

En total, al País Valencià en aquests moments hi ha vint brots actius, després que des de divendres no s’hagi detectat cap nou nucli de contagi. En concret, hi ha brots a Gandia (77), Benidorm (4), Peníscola (20), Burjassot (10), Càlig (3), Manises (7), Elx (3) Fortaleny (6), Borriana (4), dos a Santa Pola (8), Rafelbunyol (4), Foios (12), Castelló de la Plana (35), Cullera (3), Llíria (3) i quatre a València (15).

171 casos nous i una nova víctima

Pel que fa al total de positius, aquest dilluns s’han confirmat 171 nous casos, que situen la xifra total de contagiats confirmats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia en 12.112. Avui hi ha 442 casos actius, 59 dels quals estan ingressats en hospitals, sis a l’UCI.

En relació amb les residències, hi ha set geriàtrics amb almenys un cas positiu, sense que la conselleria especifiqui la quantitat total. Tampoc és positiva la dada de defuncions, ja que aquest dilluns, després de 12 dies sense morts, el País Valencià ha sumat una nova víctima, que eleva el nombre total de defuncions a 1.477.