El País Valencià suma tres nous brots de coronavirus i ja n'acumula 23

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha informat aquest dimarts de la detecció de tres nous brots de coronavirus. En concret, a Cullera (Ribera Baixa), amb quatre contagis en un nucli familiar; a Guadassuar (Ribera Alta), amb set positius també en una mateixa família, i a Xirivella (l’Horta), amb tres casos arran de la celebració d’una festa amb la participació de públic jove.

En total, al País Valencià en aquests moments hi ha 23 brots actius. Els que han sumat nous contagis aquest dimarts són els de Gandia, amb set més per a 84 positius totals; Peníscola, amb vuit més per a 28, i Benidorm, que ha passat de 4 a 8 positius. Destaca el fet que es tracta de tres localitats de costa amb important afluència de visitants.

En aquests moments, els nuclis de contagi que més preocupen són els de Gandia, Peníscola i Santa Pola, ja que es creu que es van iniciar en diverses discoteques. Amb l’objectiu d’intentar frenar l’expansió del virus, aquest dimarts s’han realitzat 450 proves PCR a Santa Pola i 300 a Peníscola entre els assistents als espais d’oci nocturn afectats.

La resta de brots detectats al País Valencià són a Castelló de la Plana (35), quatre a València (15), Foios (12), Burjassot (10), Manises (7), Fortaleny (6), Borriana (4), Rafelbunyol (4), Llíria (3), Càlig (3) i Elx (3).

79 nous casos

Pel que fa al total de positius, aquest dimarts s’han confirmat 79 nous casos, 92 menys que dilluns, que situen la xifra total de contagiats confirmats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia en 12.191. En aquests moments hi ha 497 casos actius (+55), 58 dels quals estan ingressats en hospitals (-1), set a l’UCI (+1).

En relació amb les residències, hi ha vuit geriàtrics amb almenys un cas positiu (una residència més que ahir), sense que la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública n'especifiqui la quantitat total. Més positiva és la dada de defuncions, ja que aquest dimarts no se n'ha registrat cap, circumstància que manté el nombre total de defuncions en 1.477.