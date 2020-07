El brot de Gandia suma 30 nous positius i ja acumula 114 casos

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha informat aquest divendres de la detecció de quatre nous brots de coronavirus. En concret a les localitats de Ribera de Cabanes amb quatre casos per "contacte social"; Elda, amb sis positius en l’entorn laboral; l'Alcora, amb tres contagis en un nucli familiar, i Montfort, també amb tres casos en una única família.

Tot i l’aparició de nous nuclis de contagi, el brot que més preocupa continua sent el de Gandia, que ha sumat 30 nous positius i ha elevat la xifra total de casos a 114. També creix, tot i que d'una manera molt més reduïda, el nucli de contagi de Santa Pola, amb sis nous positius i un total de 24 casos.

Juntament amb les localitats turístiques, l’altre gran focus d'atenció de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és l'evolució dels brots a l’Hospital de Manises, que es manté amb 19 positius, i el de l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, amb quatre contagis.

Finalment, el departament que dirigeix Ana Barceló també ha informat que el brot detectat aquesta setmana a la localitat de Sant Joan d’Alacant en realitat no correspon a cap nucli de contagi, perquè s'ha determinat que no hi ha relació entre les persones infectades.

En total, al País Valencià en aquests moments hi ha 34 brots actius. Concretament, a Gandia (114 positius), Castelló de la Plana (35), Peníscola (28), sis a València (25), Manises (19), dos a Santa Pola (28), Foios (12), Xirivella (12), Burjassot (10), Benidorm (8), Manises (7), Guadassuar (7), Elda (6), Fortaleny (6), Ribera de Cabanes (4), Xàtiva (4), Cullera (4), Ròtova (4), l'Alcora (3), Montfort (3), Sagunt (3), Borriana (4), Rafelbunyol (4), Llíria (3), Càlig (3) i Elx (3).

117 nous positius i 709 casos actius

Pel que fa al total de positius, aquest divendres s’han confirmat 117 nous casos, 31 més que dijous, que situen la xifra total de contagiats confirmats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia al País Valencià en 12.451. En aquests moments hi ha 709 casos actius (+97), 70 dels quals estan ingressats en hospitals (+3), i set a l’UCI (-1).

En relació amb les residències, hi ha vuit geriàtrics amb almenys un cas positiu, sense que la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública n'especifiqui la quantitat total. Més positiva és la dada de defuncions, ja que, igual que aquest divendres, no se n'ha registrat cap, circumstància que manté el nombre total de defuncions en 1.477.