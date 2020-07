L'expansió del coronavirus creix un 213% l'últim mes al País Valencià i passa de vuit a 100 contagis diaris

Un 213%. És el creixement de casos de coronavirus que, segons ha informat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, s’ha registrat al País Valencià des de l’última setmana de juny. De fet, mentre en el moment que es posava fi a l’estat d’alarma es detectaven vuit casos cada dia, a hores d'ara la xifra s’ha elevat a 100.

Barceló ha comparegut aquest dimarts per fer públiques les xifres i reclamar "el compromís i la corresponsabilitat" de la ciutadania davant l’augment de contagis i brots que s’estan produint durant les últimes setmanes, el més preocupant el detectat en un geriàtric de l’Eliana amb 14 casos: 11 residents i tres treballadors.

En la seva intervenció, Barceló ha emfatitzat que mentre el 30 de juny hi havia 314 casos actius al País Valencià, en menys d’un mes la xifra s’ha elevat fins als 984. La consellera ha afegit que el creixement s’ha accelerat durant la segona quinzena de juliol. "En els últims 14 dies s'han duplicat", ha lamentat.

Mascareta en reunions familiars

Ana Barceló ha recordat com el principal focus de contagi està sent l’àmbit social, fins al 45% dels casos en els últims 14 dies van sorgir en aquest àmbit. D’aquest 45% de casos, el 22,5% corresponen a l'espai familiar i l'altre 22,5% als locals d'oci. En aquest sentit, la consellera ha recordat la necessitat d'utilitzar la mascareta en les reunions familiars a què acudeixin persones que no pertanyin al nucli de convivència.

Per edats, el 49% dels positius actuals al País Valencià tenen de mitjana entre 15 i 34 anys, el 31% entre 35 i 64 i el 20% restant són majors de 64 o menors de 15.

"Anàvem bé, i ara hem de seguir sent solidaris", ha emfatitzat Barceló, que ha subratllat que l'administració no té la capacitat de vigilar cada ciutadà perquè compleixi les normes de seguretat en les trobades familiars i els espais d'oci. En aquest sentit, la consellera ha anunciat la contractació de 85 nous rastrejadors que se sumaran als 1.008 amb els quals ja compta la Generalitat. "Som el govern que més en té", ha remarcat Barceló.

114 nous positius i 984 casos actius

Sobre l’evolució dels brots, la consellera ha informat que en aquests moments al País Valencià hi ha 48 nuclis de contagi, 27 d’ells declarats durant l’última setmana, que afecten 506 ciutadans.

Pel que fa al total de positius, aquest dimarts s'han confirmat 114 nous contagiats, 216 menys que dilluns, que situen la xifra total de casos certificats amb proves PCR des de l’inici de la pandèmia al País Valencià en 12.898. En aquests moments hi ha 984 casos actius, 75 dels quals estan ingressats en hospitals (-6) i nou a l’UCI (+1).

En relació amb les residències, hi ha nou geriàtrics, un més que ahir, amb almenys un cas positiu, sense que la conselleria n'especifiqui la quantitat total. Més positiva és la dada de defuncions, ja que no se n'ha registrat cap, circumstància que manté el nombre total de defuncions en 1.477.