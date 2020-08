Els ingressos hospitalaris al País Valencià representen menys del 10% dels registrats durant el pic de la pandèmia

Els hospitals valencians acumulen 210 persones ingressades per coronavirus. Aquesta xifra suposa menys del 10% de les que hi va haver durant el pic màxim de la pandèmia, que es va registrar a l'abril. En aquell moment, a més, el 4,7% del total d'ingressos a les unitats de cures intensives pertanyien a persones infectades. Així ho ha emfasitzat aquest dimarts la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha volgut destacar que tot i que les xifres de positius d'aquest agost són similars a les del març i l'abril, aquest semblança està vinculada sobretot a l'increment de proves PCR i en menor mesura a l’augment de la xifra contagis, ja que a la primavera no es detectaven per la falta de mitjans.

Tot i la crida a mantenir la calma, la consellera ha tornat a reclamar responsabilitat a la ciutadania i ha destacat que el 86% dels pacients ingressats als hospitals valencians tenen més de 35 anys, mentre que el 43% superen els 65. Els menors de 34 anys representen prop del 14%. Aquestes dades reforçarien el paper de vectors dels més joves, tot i que el virus els afecta de forma menys greu.

252 nous positius, 17 brots i una víctima més

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que aquest dimarts s’han detectat 252 nous positius. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la crisi sanitària és de 15.677. Pel que fa als brots, n'hi ha 17 més, el més destacat dels quals a la localitat de Manises (l’Horta), amb 17 contagis. Dels 16 restants, cap supera el set infectats.

Ara per ara, al País Valencià hi ha 2.515 casos actius, 210 persones ingressades als hospitals i 18 a l'UCI. També creix lleugerament la dada de defuncions, ja que s'ha registrat un mort més, circumstància que eleva el nombre total de víctimes a 1.483. L'única xifra positiva és la de les altes: 129, 19.763 des de l’inici de la pandèmia.

En relació amb les residències, n'hi ha 19 amb almenys un cas positiu, tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. També tenen ciutadans infectats de coronavirus dos centres de menors i tres espais que atenen persones amb diversitat funcional. La conselleria tampoc informa de la quantitat total en cadascun. A les residències s'han registrat aquest dimarts 10 nous positius, sis residents i quatre treballadors.