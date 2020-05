El País Valencià passarà a la fase 2 a partir de dilluns

El País Valencià, que la setmana passada no va sol·licitar passar a la fase 2 per un repunt de la taxa de reproducció del virus, sí que ho ha fet aquesta vegada i el ministeri de Sanitat ha permès que tot el territori entri a la segona fase de la desescalada a partir de dilluns. Així ho ha anunciat aquest dijous el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

El govern espanyol ha acceptat la petició que aquest dimecres li va fer arribar la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ja dimarts havia confirmat que aquesta setmana sí que sol·licitaria el canvi a la fase 2 de tot el territori.

Quan ha sabut la notícia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrat la decisió del ministeri de Sanitat. El cap del Consell ha aprofitat la bona notícia per recordar alguns dels canvis que implica el pas de fase i, sobretot, per subratllar la necessitat de mantenir la prudència. "Tot el País Valencià passa a la fase 2 a partir de dilluns. S'eliminen franges horàries, es podrà estar a l'interior de cafeteries i bars, obrin comerços grans, es permet l'ús de platges i piscines. Avancem gràcies a l'esforç col·lectiu. No ens relaxem. Amb prudència", ha emfatitzat Puig.