El País Valencià suma dues víctimes, 20 brots i 391 nous positius de coronavirus

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat aquest dimarts de la detecció de 391 nous positius, 324 menys que ahir, tot i que la dada de dilluns és sempre la més elevada de la setmana, atès que recull els infectats registrats durant tot el cap de setmana. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la crisi sanitària és de 17.897.

També continuen augmentant les víctimes, després que aquest dimarts se n’hagin notificat dues més. El total ja s’eleva a 1.488. De nou, l’única dada positiva de la jornada és que des d’ahir s'han produït 282 altes hospitalàries, 21.444 des de l’inici de la pandèmia.

En aquests moments, al País Valencià hi ha 3.276 casos actius, 278 persones ingressades, tres més que ahir, i 34 a l’UCI (+2). Pel que fa als brots, n'hi ha 20 més, tots ells per sota dels vuit casos. En total, al País Valencià hi ha 241 nuclis de contagi actius.

En relació amb les residències, n'hi ha 21 amb almenys un cas positiu, tres més que ahir, tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. També tenen ciutadans infectats per coronavirus dos centres de menors i quatre espais que atenen persones amb diversitat funcional. La conselleria tampoc informa de la quantitat total en cadascun. Als geriàtrics aquest dimarts s’han registrat 12 positius, set treballadors i cinc residents, i una defunció.