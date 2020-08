Nou repunt de contagis al País Valencià, que suma 690 positius i tres víctimes més

El País Valencià ha notificat aquest divendres 690 nous positius de coronavirus, 254 més que ahir, i tres víctimes més. Es tracta d’un nou repunt de contagis després de la disminució registrada ahir, i confirma les constants oscil·lacions en les notificacions d’infectats que diàriament realitza la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Tot i que la Generalitat no ha explicat els motius de les variacions, amb importants augments que es registren l’endemà de sensibles disminucions, el seu origen ser les dificultats del sistema sanitari valencià per realitzar tantes proves PCR (655.108 des del començament de la crisi sanitària) i, sobretit, l'escassetat d'alguns reactius químics que s’utilitzen en el procés de detecció, tal com ha reconegut la mateixa administració autonòmica.

Després de gairebé sis mesos de pandèmia, el nombre total de casos certificats amb proves PCR al País Valencià és de 22.725 i el de defuncions arriba a 1.509. En aquests moments, al País Valencià hi ha 5.124 casos actius, 312 persones ingressades (-20) i 40 a l’UCI (-2). Pel que fa als brots, n’hi ha dinou més, tots petits i amb menys de sis casos a excepció d’un d’origen social detectat a Castelló de la Plana, amb 22 positius. De nou, l’única dada positiva del dia és que aquest divendres s'han produït 440 altes (+11), 24.629 des de l’inici de la crisi sanitària.

49 positius als geriàtrics

En relació amb les residències, n'hi ha 36 amb almenys un cas positiu, tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. La xifra suposa el 75% dels geriàtrics de tot el País Valencià. També tenen ciutadans infectats per coronavirus quatre centres de menors i vuit espais que atenen persones amb diversitat funcional. La conselleria tampoc informa de la quantitat total en cadascun. Als geriàtrics aquest divendres s’han registrat 49 positius, 39 residents i 10 treballadors.