El govern valencià multarà amb fins a 60.000 euros les vulneracions de les normes de seguretat pel covid-19

Infringir les mesures de prevenció davant el covid-19 al País Valencià comportarà sancions d'entre 60 euros, en el cas de faltes lleus, i 60.000 euros en el cas de les molt greus. Així ho diu el nou decret llei aprovat aquest divendres pel Consell per intentar reduir l'augment de contagis.

La norma contempla sancions d'un màxim de 100 euros per incomplir l'obligació de l'ús de mascareta o per fer-ne un ús inadequat, i d'entre 30.000 i 60.000 euros per vulnerar de manera reiterada el deure d'aïllament domiciliari de persones que hagin donat resultats positius en una prova PCR.

També es multaran els establiments d'oci amb entre 30.000 i 60.000 euros quan no es respectin els límits d'aforament o les mesures de prevenció i higiene i afectin més de 150 persones. Aquesta mateixa sanció serà aplicada quan se sobrepassi l'aforament de l'establiment si hi ha presents menors d'edat o majors de 65 anys o es permeti el ball, entre d'altres. Organitzar reunions o festes que impliquin una aglomeració que impedeixi adoptar les mesures sanitàries o on hi hagi presents menors d'edat o majors de 65 anys també se sancionarà amb entre 30.000 i 60.000 euros.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha explicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell que "no es pot permetre que comportaments irresponsables i insolidaris" posin en perill els valencians i provoquin rebrots "que poden derivar en mesures encara més dràstiques que ningú no vol ni podem permetre'ns".

La recaptació es destinarà a la lluita contra el coronavirus

Bravo ha reivindicat que aquesta norma no té "afany recaptador", sinó una finalitat "dissuasiva". A més, ha recalcat que cal que la ciutadania i els responsables de locals d'oci coneguin el catàleg d'infraccions amb l’objectiu de "persuadir i evitar que es produeixin". Finalment, la consellera ha precisat que els fons que es recaptin amb les sancions es destinaran a lluitar contra el nou coronavirus.