Reducció quasi a la meitat dels contagis al País Valencià, que suma 463 nous positius

El País Valencià ha notificat 463 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 25.491 persones. Es tracta d'una reducció considerable, pràcticament a la meitat, després de la xifra rècord registrada en la jornada d'ahir, amb 902 positius, el màxim des que es va decretar la pandèmia.

En aquest moment la taxa d'incidència acumulada al País Valencià en els últims 14 dies se situa en 127,68 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana a l'estat espanyol és de 211,84 casos per 100.000 habitants. I, segons les xifres de la Conselleria de Sanitat, hi ha 5.866 casos actius, és a dir, el 17,18% del total de positius.

El nombre de defuncions també ha minvat notablement: només s'ha registrat una víctima mortal en les últimes 24 hores (-6). Amb aquesta nova actualització, el total de defuncions ascendeix a 1.518. Els hospitals valencians tenen actualment 382 persones ingressades (+6), 52 a l'UCI (+5).

Respecte als brots, se n'han detectat 24 de nous, cinc d'origen laboral i la resta d'origen social. Cap d'ells supera els set contagis, excepte dos d'ubicats a la ciutat de València que tenen nou membres cada un. S'han donat 593 altres, la mateixa xifra que en l'última jornada, i ja són 26.770 les persones curades al País Valencià des de l'inici de la crisi sanitària.

Sanitat continua sense detallar quants positius hi ha a les residències de persones grans, però informa que hi ha almenys un cas en 40 centres. També s'han notificat contagis en sis residències de persones amb diversitat funcional i en dos centres de menors. Entre els residents dels geriàtrics s'han registrat 10 positius i una mort, mentre que entre els treballadors hi ha cinc nous contagis.