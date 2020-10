Possibles sancions per als participants d'una festa en un col·legi major que va provocar un brot a València

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha demanat a la policia que investigui la festa celebrada en el col·legi major Galileo Galilei de València per determinar les possibles responsabilitats de les persones organitzadores i participants. L'actuació servirà també per determinar les possibles sancions pels presumptes incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció del covid-19, que poden ascendir fins als 600.000 euros.

Els contagis generats arran de la festa celebrada en el terrat del col·legi major, en el que amb molta probabilitat serà el brot més important dels registrats al País Valencià des del començament de la pandèmia, han obligat a suspendre les classes presencials als prop de 25.000 estudiants del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Com a mínim durant aquesta setmana la docència es durà a terme de manera virtual. A més, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també ha suspès les pràctiques de tots els estudiants de ciències de la salut a la província de València entre el 6 i el 16 d'octubre.

131 positius de 603 proves

Per altra banda, la conselleria ja ha informat del resultat de 603 proves PCR. En total, hi ha 131 positius i 472 negatius, i està a l'espera del resultat de les 109 proves que queden per conèixer del total de 712 fetes entre els residents i personal del col·legi major.