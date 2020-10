La Generalitat Valenciana homenatja les víctimes del coronavirus en la vigília del Nou d'Octubre

La Generalitat Valenciana ha homenatjat aquest dijous, vigília de la diada del Nou d'Octubre, les víctimes de la pandèmia del covid-19 amb un acte a la Ciutat de les Arts i les Ciències que ha comptat amb l'assistència del cap del Consell, Ximo Puig, i de la resta de membres de l’executiu. També hi han estat presents familiars de les persones que no han pogut vèncer el virus, així com els alcaldes de les principals ciutats del País Valencià.

L'homenatge ha inclòs parlaments de familiars de víctimes i de professionals sanitaris, a més d’una ofrena floral. La Reial Camerata Espanyola ha interpretat In memoriam, una peça musical creada expressament pel compositor Adam Ferrero.

Finalment, s'ha inaugurat En record de la terra, una escultura de l'artista alcoiana Rosana Antolí, que ha comptat amb la col·laboració de l'IVAM. Per a la seva elaboració, el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat ha recollit terra d'enclavaments emblemàtics de les 33 comarques valencianes.

"No defallir"

Com a representant dels familiars de les víctimes, en l'acte ha intervingut el periodista Lluís Motes, que ha definit l'impacte de la pandèmia com un "colp brutal". Motes ha defensat la necessitat de "no defallir" i ha recalcat el compromís de la societat valenciana de "reconèixer i recordar" les víctimes.

En representació del personal sanitari ha intervingut la cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital General d'Alacant, Esperanza Merino, que ha explicat com des de l'inici de la pandèmia els professionals sanitaris "van donar el màxim de si mateixos" en un moment que exigia una resposta "ràpida, dura i difícil". "Hem intentat viure el lema dels metges del segle XIX: curar a vegades, alleujar sovint i acompanyar sempre", ha emfatitzat Merino.