El govern valencià proposa reunions familiars de fins a 10 persones per a les festes de Nadal

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha informat aquesta tarda que el govern valencià proposarà en el pròxim Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que durant els dies 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener a les reunions familiars hi puguin assistir un màxim de 10 persones. Així mateix, i tan sols durant aquests dies, el toc de queda nocturn s'iniciaria a la una de la matinada, i no a la mitjanit com té lloc actualment. A més, se suspendria el tancament perimetral del territori autonòmic.

Barceló també ha informat que el desig del govern valencià és mantenir que en les trobades socials no es puguin reunir més de sis persones, així com no autoritzar celebracions nadalenques en espais d'oci si el País Valencià no rebaixa la incidència del virus fins al segon nivell d'alerta. Tampoc es permetrien les tradicionals carreres populars de Cap d'Any si el País Valencià manté el nivell d'emergència actual, que és el màxim. Finalment, no s'autoritzaran les cavalcades de la nit de Reis ni es modificaran les restriccions al comerç i l'hostaleria vigents abans de l'inici de les festes.

La consellera ha explicat que les reticències del govern valencià a modificar substancialment les restriccions estan originades perquè el focus més gran de contagi del virus són les trobades socials. En aquest sentit, Barceló ha emfasitzat que el 92% dels positius estan vinculats a trobades socials. De la mateixa manera, i per aconseguir el màxim compliment de les mesures, la titular de Sanitat ha recalcat la voluntat del Consell de negociar amb la resta de comunitats autònomes per pactar unes restriccions "com més consensuades millor".

28 noves víctimes mortals i 1.508 contagis més

Durant la seva compareixença, Ana Barceló també ha informat que aquest dijous el País Valencià ha sumat 28 noves víctimes mortals per coronavirus, 11 de les quals en residències. També ha notificat 1.508 nous positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens: el global ja puja a 95.970 persones, i el de víctimes mortals a 2.265.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.354 persones ingressades. D'aquestes, 291 són a les UCI. D'altra banda, hi ha hagut 1.563 altes. Finalment, s'han notificat 42 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.